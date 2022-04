Telecom Italia, +2,2% a 0,2862 euro, positiva sull'ipotesi di firma di un memorandum d'intesa con CDP sulla rete unica entro questa settimana. Sullo sfondo anche l'interesse di Iliad e altri soggetti per la ServiceCo e l'acquisizione degli asset di Oi in Brasile con potenziale creazione di valore fino a 3,6 miliardi di euro. Ieri Vivendi ha ribadito il pieno supporto al management e ritiene che il valore del titolo sia ben superiore agli 0,5050 euro dell'offerta KKR. Telecom comunicherà i risultati del primo trimestre il 4 maggio. (SF - www.ftaonline.com)

