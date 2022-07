*Telecom Italia (+0,5% a 0,2633 euro) guadagna ulteriore terreno dopo la buona performance messa a segno ieri *in scia alle indiscrezioni raccolte da Reuters. Secondo due finti vicine al dossier circa la metà dei 42.500 dipendenti e dei debiti (22,6 miliardi) del gruppo dovrebbe finire nella NetCo, la società degli asset di rete fissa in via di integrazione con Open Fiber. Il buon esito dell'operazione dipende dal raggiungimento di un accordo con CDP ma in caso positivo Telecom potrebbe uscire dalla newco e impiegar ei proventi per ridurre il debito sotto i 10 miliardi. Giovedì sarà Capital Market Day con la presentazione del piano esecutivo di riorganizzazione del gruppo Telecom.

Graficamente il titolo è impegnato nel tentativo di superare gli ostacoli statici e dinamici posizionati poco sotto quota 0,27 euro. In caso di successo si aprirebbero buoni spazi di ascesa: primo obiettivo a 0,3062 (massimo di fine maggio) e successivo a 0,3692 (top di fine marzo). Discese sotto 0,2430 anticiperebbero invece un test del minimo storico a 0,2204.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)