Telecom Italia +1,4% in recupero. Indiscrezioni di stampa riferiscono che se l'operazione rete unica si concretizzasse tramite cessione con conferimento asset anziché con scissione proporzionale, Vivendi +1,3% avrebbe meno chance per bloccarla. I francesi (primi azionisti di Telecom con il 23,9%) ritengono che le valutazioni circolate per la rete (17-21 miliardi di euro) non siano adeguate.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)