Telecom Italia -1,0% scivola in rosso nel giorno del Capital Market Day. Ieri il cda ha esaminato il piano dell'a.d. Pietro Labriola che ha come obiettivi strategici il superamento dell'integrazione verticale e la riduzione del livello di indebitamento della società "attraverso operazioni di trasferimento e valorizzazione di alcuni asset del Gruppo". Il piano prevede la possibilità di separare gli asset infrastrutturali di rete fissa (NetCo) dai servizi (ServiceCo, comprendente TIM Consumer, TIM Enterprise e TIM Brasil). In particolare sono stati definiti perimetri delle due entità. Labriola ha dichiarato che i contatti con DAZN vanno avanti ma ancora non è stato trovato un accordo. Le parti sono da tempo in trattativa per rivedere i minimi garantiti che Telecom deve pagare (340 milioni di euro a stagione) per i diritti della Serie A, diritti che però fin qui hanno fruttato ricavi che l'ex monopolista telefonico considera deludenti.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)