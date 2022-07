Telecom Italia -1,1% perde terreno all'indomani del Capital Market Day e della definizione degli asset NetCo e ServiceCo nell'ambito del progetto di potenziale separazione della rete fissa per superare il modello verticalmente integrato. L'a.d. di CDP, Dario Scannapieco, ha dichiarato al Corriere della Sera che se non si riuscisse a fare un accordo per la rete unica con Telecom andranno avanti da soli con Open Fiber. L'a.d. di Telecom, Pietro Labriola, ha affermato che l'opzione favorita è l'integrazione con Open Fiber, ma se non andasse in porto è pronto un piano B con un altro partner.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)