Telecom Italia +0,8% passa in territorio positivo. Oggi il cda si riunisce per l'approvazione dei risultati del primo trimestre. Intanto la controllata TIM Brasil ha comunicato che nel trim1 i ricavi sono saliti a 904 milioni di euro circa da 740 (su base comparabile) un anno fa e ben al di sopra dei 774 del consensus, mentre l'EBITDA si è attestato a 402 milioni da 342 (consensus 358). Per il gruppo Telecom il consensus prevede ricavi in calo del 5% a/a a 3,625 miliardi di euro, EBITDA organico in calo del 14,1% a/a a 1,374 miliardi, free cash flow in calo a 103 milioni dai 469 dello stesso periodo del 2021.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)