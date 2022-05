Telecom Italia +1,0% positiva ma sotto i massimi visti in avvio grazie a indiscrezioni di Reuters secondo cui il cda di FiberCop (società che controlla l'ultimo miglio della rete del gruppo) ha dato l'ok all'accordo commerciale con Open Fiber sulle aree bianche. KKR, che ha il 37,5% di FiberCop, sempre secondo i rumor, ha votato a favore. Ricordiamo che il private equity americano ha avanzato una proposta non vincolate per l'acquisizione di Telecom ma una mese fa il cda del gruppo telefonico aveva "deliberato all'unanimità di non ritenere opportuno, in questa fase, dare seguito alla richiesta di due diligence" di KKR.

