di Financial Trend Analysis

Telecom Italia +0,1% recupera dal rosso visto in avvio. MF-Milano Finanza scrive che la responsabile di Timvision Antonella Dominici sta per lasciare il gruppo ed accasarsi presso Paramount, in vista del lancio a settembre del servizio di streaming Paramount+.

