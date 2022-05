Buone notizie per Telecom Italia (-1,3% a 0,2743 euro) dai giornali di oggi. Il Sole 24 Ore scrive che le sinergie derivanti dall'integrazione della rete con quella di Open Fiber ammontano a ben 4,5-5,0 miliardi di euro. Questo sarebbe il risultato del lavoro di analisi svolto dai consulenti privati che hanno riaperto il dossier realizzato un anno fa dai due advisor tecnici (Italtel per Telecom e Altman Solon per Open Fiber), poi non utilizzato per l'interruzione delle trattative. La valutazione è nettamente superiore a quella emersa allora anche a causa del perimetro interessato, ora più ampio. Il cda di Telecom dovrebbe esaminare il memorandum d'intesa con CDP (ha il 60% di Open Fiber) il 26 maggio.

L'analisi del grafico di Telecom Italia mette in evidenza il rimbalzo delle ultime sedute, movimento che necessita ora di rafforzarsi mediante il superamento in pianta stabile di 0,2850 euro: in tal modi verrebbe completato il potenziale testa e spalle rialzista in formazione dal 5 maggio, con obiettivi a 0,3240 e 0,3692 (massimo del 30 marzo). Discese sotto 0,2520 anticiperebbero invece un test del minimo storico a 0,2204 del 7 marzo.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)