Telecom Italia -1,4% corregge dopo il balzo messo a segno ieri in scia al MoU relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber. Oggi Arnaud de Puyfontaine, presidente di Vivendi +0,4% (primo azionista di Telecom con il 23,9%), ha dichiarato a Repubblica che le valutazioni circolate (17-21 miliardi di euro) per la rete non sono adeguate ed è pronta ad agire a tutela degli interessi propri e del mercato opponendosi a operazioni che non riflettano adeguatamente il valore dell'asset. Il MoU non vincolante è stato sottoscritto da CDP Equity, KKR, Macquarie, Open Fiber e TIM. Secondo il Messaggero CDP avrà il 70-77% della newco, Macquarie il 12-15%, KKR il 10-13% e Fastweb (Swisscom) l'1,0-1,5%. Telecom cederà in sostanza la propria infrastruttura e alla fine dell'operazione potrebbe uscire completamente dall'infrastruttura o mantenerne solo una quota residuale. Il valore dell'infrastruttura è indicato dal quotidiano in 15-20 miliardi di euro.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)