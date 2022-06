Roma, 6 giugno 2022 – Si è riunito oggi, il Consiglio di Amministrazione di *Telesia *S.p.A. ("Telesia"), società ammessa alle negoziazioni all'Euronext Growth Milan, che ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Telesia, relativi al 31 dicembre 2021. Il bilancio consolidato di Telesia S.p.A. e società controllate al 31 dicembre 2021 è stato elaborato nel presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, applicando i principi contabili internazionali stabiliti dagli IFRS adottati dalla Commissione delle Comunità Europee con regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche, conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo, omologati, unitamente alle relative interpretazioni, con regolamento (CE) n. 1126/2008 che, a partire dal 2 dicembre 2008, abroga e sostituisce il regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche.

*Andamento della gestione *

**Quello al 31 dicembre 2021 è il secondo bilancio consolidato redatto da Telesia, che ha acquisito il controllo della società Class Cnbc S.p.A. ("Class CNBC") al termine dell'esercizio 2019, e permette un confronto su basi contabili omogenee con la situazione dell'esercizio 2020.

I ricavi consolidati sono pari a 9,72 milioni di euro, in aumento rispetto agli 8,74 milioni di euro del precedente esercizio e sono composti da ricavi di Class CNBC per circa 6,26 milioni di euro e da ricavi di Telesia per circa 3,46 milioni di euro. L'andamento è stato determinato principalmente dalla crescita della raccolta pubblicitaria di Class CNBC, come indicato successivamente.

I costi operativi consolidati sono pari a 8,68 milioni di euro (7,68 milioni di euro nel 2020); l'ebitda è positivo per 1,03 milioni di euro, in linea con il precedente esercizio (erano 1,06 milioni di euro).

Lo sbilancio tra proventi e oneri non ordinari è stato positivo per 0,14 milioni di euro contro uno sbilancio negativo di 0,38 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari a 0,81 milioni di euro (0,64 milioni di euro nel 2020).

L'ebit è positivo per 363 mila euro (46 mila euro nel 2020). Ad esso contribuisce per 0,55 milioni di euro il risultato positivo in Class CNBC. Lo sbilancio tra proventi e oneri finanziari netti è negativo per 351 mila euro (-117 mila euro nel 2020).

Il risultato consolidato, al netto delle imposte e degli interessi di terzi, è stato negativo per 131 mila euro contro una perdita di 72 mila euro conseguita nell'esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta presenta alla data del 31 dicembre 2021 un saldo negativo pari a 5,12 milioni di euro, di cui circa 72 mila euro si riferiscono all'iscrizione di passività finanziarie conseguenti all'introduzione del principio contabile internazionale IFRS16 in particolare legato alla contabilizzazione di canoni d'affitto per tutta la durata del contratto. Tenendo conto di questo effetto contabile l'indebitamento finanziario netto effettivo del Gruppo al 31 dicembre 2021 risulta pari a 5,05 milioni di euro.

Il Capitale Circolante Netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 9,34 milioni di euro (6,33 al 31 dicembre 2020), con un'evoluzione determinata principalmente dalla crescita dei crediti verso clienti, che includono crediti verso la collegata Class Pubblicità cresciuti nel periodo di circa 2,2 milioni di euro. Tali crediti potranno essere utilizzati da Telesia in relazione al pagamento del prezzo relativo all'acquisizione delle attività di Corporate TV, come in seguito descritto.

Il patrimonio netto del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2021, al netto degli interessi di terzi ammonta a 14,60 milioni di euro (14,73 al 31 dicembre 2020). In conseguenza dell'emergenza Covid-19 e per far fronte alla temporanea diminuzione dei ricavi e dei flussi finanziari, Telesia ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento di 3 milioni di euro, assistito da garanzie a favore della società per il 90% dell'importo da parte del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC) – legge 662/96. Il contratto di finanziamento è stato perfezionato in data 31 marzo 2021 e prevede un periodo di preammortamento di 12 mesi e la restituzione dell'importo erogato in 54 rate mensili.

*Attività del Gruppo e Mercato di Riferimento *

**La principale fonte di ricavi del Gruppo è rappresentata dalla TV e dalla linea GO TV, la cui raccolta pubblicitaria è affidata in esclusiva a Class Pubblicità. Le attività del gruppo si suddividono tra Telesia e Class CNBC, con una forte sinergia di contenuti giornalistici e informativi.

Telesia opera nel settore dei media digitali e delle tecnologie multimediali. Leader nel segmento della GO TV, la società realizza e gestisce network multimediali diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. L'attuale network conta circa 4.800 monitor installati in circa 660 location. Inoltre (linea di attività denominata Sistemi), la società realizza e fornisce sistemi hi-tech e soluzioni di comunicazione multimediale audio-video, avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili.

*Highlights di Telesia *

* Ricavi: 3,46 milioni di euro (3,61 milioni di euro al 31 dicembre 2020),

- Ricavi da pubblicità GO TV: 2,40 milioni di euro (2,81 milioni di euro al 31 dicembre 2020); +175% nel secondo semestre 2021 (1,75 milioni di euro) rispetto al primo semestre dello stesso anno (0,64 milioni di euro).

Ricavi linea Sistemi: +113%, a 0,41 milioni di euro (0,19 milioni di euro al 31 dicembre 2020)

Ebitda: positivo per 0,47 milioni di euro (+10% rispetto agli 0,42 milioni del 2020).

Risultato netto: negativo per 122 mila di euro (93 mila di euro al 31 dicembre 2020).

PFN: debitoria per 3,05 milioni di euro (debitoria per 1,24 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Patrimonio Netto: 14,60 milioni di euro (14,72 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

I ricavi di Telesia sono diminuiti da 3,61 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 3,46 milioni di euro del 31 dicembre 2021 (-4%), con andamenti diversi tra le due principali linee di attività:

GO TV (pubblicità) – i ricavi, influenzati dagli effetti della pandemia, sono diminuiti del 15% (2,40 milioni di euro al 31 dicembre 2021 rispetto a 2,81 milioni di euro al 31 dicembre 2020)ma con un andamento dei ricavi diverso fra i due semestri: infatti nel secondo semestre 2021 sono cresciuti del 175% rispetto al primo semestre dello stesso anno, a 1,75 milioni di euro (erano 0,64 milioni il semestre precedente).

Sistemi (sistemi e servizi tecnologici) – i ricavi sono aumentati del 113% anno su anno (da 193 mila di euro a 412 mila di euro), come conseguenza dell'innovazione tecnologica e del particolare impulso dato a questa linea di attività, compensando in parte il calo della pubblicità

I costi operativi sono pari a 2,99 milioni di euro, (3,19 milioni al 31 dicembre 2020), in calo del -6% rispetto al 2020. Il contenimento dei costi, che segue la forte riduzione ottenuta nel 2020 rispetto al 2019, ha interessato tutte le principali voci di spesa e settori aziendali consentendo alla società di generare un Ebitda positivo per 0,47 milioni di euro (+10% rispetto all'Ebitda al 31 dicembre 2020, pari a 0,42 milioni di euro).

Class CNBC S.p.A., è la JV a livello internazionale con CNBC, il primo network televisivo mondiale dell'economia e della finanza. Class CNBC è diffuso sia sul canale 507 di Sky sia, in streaming, sul sito di MF-Milano Finanza (www.milanofinanza.it).

*Highlights di Class CNBC *

* Ricavi: 6,32 milioni di euro (5,22 milioni di euro nel 2020),

Ebitda: 0,57 milioni di euro (0,64 milioni di euro nel 2020).

Ebit: 0,55 milioni di euro (0,11 milioni di euro nel 2020),

Risultato netto: 329 mila euro (38 mila euro nel 2020),

Patrimonio netto: 1,58 milioni di euro (1,26 milioni di euro al 31 dicembre 2020),

Posizione finanziaria netta: -2,06 milioni di euro (-1,66 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

I ricavi ammontano a 6,32 milioni di euro, in crescita del 21,1% rispetto al 31 dicembre 2020 (erano 5,22 milioni di euro) principalmente per l'incremento della raccolta pubblicitaria conseguito nonostante il perdurare degli effetti della pandemia: +23% rispetto al 2020, +32% rispetto al 2019. I costi operativi sono pari a 5,72 milioni di euro, rispetto ai 4,58 milioni di euro dell'esercizio 2020, principalmente per effetto dell'incremento dei costi direttamente correlati alla raccolta pubblicitaria.

L'Ebitda è positivo per 0,57 milioni di euro (lo era per 0,64 milioni nel 2020.

*Fatti di rilievo dell'esercizio 2021 *

*- Ricerca & Sviluppo di Telesia *

L'attività ha consentito di creare nuove soluzioni tecnologiche per rispondere alle esigenze del contesto attuale, con un occhio di riguardo all'ottimizzazione dei costi e al potenziale di sviluppo post pandemico. Fra queste, la piattaforma People Movement Analyzer (Pma), che è di supporto ai gestori delle infrastrutture del trasporto pubblico nella gestione dei flussi dei passeggeri. È stata recentemente adottata da un'importante società del trasporto pubblico pugliese. In marzo è entrata in produzione una nuova architettura "servless" che consente risparmi significativi sui costi dei servizi di cloud e tlc. Inoltre, a supporto delle attività connesse con la raccolta pubblicitaria, è stata presentata la nuova piattaforma "Big Data Counter", il primo strumento di certificazione delle pianificazioni pubblicitarie in mobilità. Da segnalare l'evoluzione del sistema WeCounter, WeC Plus, in fase di test dal settembre 2021, nato per ottenere una maggiore precisione di rilevazione delle presenze in un dato luogo.

*- Certificazioni & Organizzazione di Telesia *

**È stato avviato il progetto "Telesia 4.0", che ha portato all'ottenimento della certificazione ISO 9001:2015 e della "dichiarazione di conformità" alla normativa Industria 4.0, a conferma delle competenze tecnologiche della società.

*Principali eventi successivi al 31 dicembre 2021 *

**Il 24 marzo 2022, nell'ambito del processo di razionalizzazione e consolidamento delle attività televisive sotto un unico presidio organizzativo, ottimizzato sia dal punto di vista operativo che amministrativo, e in continuità con l'avvenuto trasferimento nel 2019 da Class Editori a Telesia della partecipazione in Class CNBC, il Consiglio di Amministrazione di Telesia ha approvato l'acquisto dalla controllante Class Editori S.p.A. del 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi S.r.l. e di Class TV Service S.r.l. per un controvalore complessivo di 6,4 milioni di Euro. L'operazione di acquisto, che si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza, è stata perfezionata con atto notarile in data 10 maggio 2022.

Come previsto dall'atto di cessione, il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche attraverso la compensazione di alcuni crediti vantati da Telesia nei confronti di Class Editori o di società dalla stessa controllate, contribuendo alla riduzione dell'esposizione verso i propri debitori. Le due società acquisite producono contenuti audiovisivi per clienti corporate, principalmente nel settore bancario e assicurativo. Tra le principali referenze commerciali, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Banca Fideuram, Credit Agricole, BPER, Banco BPM, Allianz, Intesa Vita, Zurich. L'operazione consente al Gruppo Telesia di rafforzare l'offerta produttiva di contenuti audiovisivi, di migliorare il proprio posizionamento sul mercato e rendere possibili sinergie ed efficienze di costo a beneficio della redditività complessiva.

Circa i debiti finanziari relativi a Class CNBC presenti nell'indebitamento finanziario consolidato di Telesia, si precisa che la capogruppo Class Editori S.p.A. ha avviato ed ha in corso una rinegoziazione complessiva di tale accordo che presenta elementi finanziari migliorativi per il Gruppo Class Editori rispetto a quanto previsto nella proposta di moratoria già presentata in precedenza. Nei primi mesi del 2022 il ceto bancario ha confermato il proprio interesse per gli elementi principali della nuova proposta

*Evoluzione prevedibile della gestione *

**Stante l'attuale contesto internazionale, caratterizzato dagli incerti effetti economici del conflitto in Ucraina e dalla permanenza della pandemia, ogni previsione deve essere improntata alla prudenza.

*Telesia

*Pur con tale quadro di instabilità, alla data del 31 marzo 2022 i canali GoTv di Telesia registrano un aumento dei ricavi pubblicitari del 50% rispetto all'analogo periodo del 2021, mostrando una performance migliore dell'intero mercato pubblicitario (+0,4%), del settore televisivo (-2,6%) ed anche del proprio comparto Go Tv di riferimento (+29,9%). Inoltre, anche l'andamento della raccolta pubblicitaria dei mesi successivi (aprile e maggio) risulta in terreno positivo a conferma della validità del processo di valorizzazione dei propri asset sul quale è concentrata la Società, con investimenti finalizzati a migliorarne la qualità a supporto delle attività commerciali, con specifico riferimento alla nuova piattaforma "Big Data Counter", di cui si è fatto cenno in precedenza, al revamp tecnologico operato nei principali siti Telesia, all'importante restyling dell'impianto della stazione San Babila della metropolitana di Milano (quest'ultimi già avviati negli ultimi mesi del 2021) ed infine al potenziamento dell'impianto presso le nuove aree dello scalo di Linate (in programma nei prossimi mesi).

*Class CNBC

*La raccolta pubblicitaria del canale è aumentata del +34% nel primo trimestre di quest'anno, rispetto al corrispondente periodo del 2021; la tendenza è confermata dalle stime di crescita a doppia cifra per i mesi successivi. Sul fronte dei costi si manterrà un costante monitoraggio al fine di contenere le voci di spesa non indispensabili continuando a ricorrere a tutte le agevolazioni pubbliche che si renderanno disponibili.

*Proposta di destinazione del risultato d'esercizio *

**Si invita l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio 2021 così come presentato e di coprire la perdita pari a euro 122.623 utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da euro 3.366.925 a euro 3.244.302.

*Rinnovo organi sociali *

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, tra gli altri punti, anche in merito al rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. A tal riguardo si precisa che le liste per le nomine degli organi di amministrazione e controllo saranno depositate presso la sede della Società, sul sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

*Convocazione dell'Assemblea degli azionisti *

**L'assemblea degli azionisti è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione per il 27 giugno, in prima convocazione, e per il 28 giugno, occorrendo, in seconda convocazione. L'assemblea sarà chiamata ad approvare: (i) il progetto di bilancio e la proposta di copertura della perdita; (ii) la nomina del Consiglio di Amministrazione; (iii) la nomina del collegio sindacale; (iv) il conferimento dell'incarico di revisione legale. Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea straordinaria al fine di sottoporre all'approvazione della stessa alcune lievi modifiche richieste da Borsa Italiana S.p.A. allo statuto sociale al fine di chiarire le competenze del Panel. La società provvederà a comunicare, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, i termini e le modalità di partecipazione all'assemblea, che si terrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. Entro i termini previsti dalla normativa vigente, sarà pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione sulle materie all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché? resi disponibili nel sito internet della stessa.

*Deposito della documentazione *

**Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società.

