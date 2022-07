di Financial Trend Analysis

Annunciata oggi *Tenaris S.A. *di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire da Benteler North America Corporation, aSocietà del gruppo Benteler, 100% delle azioni di Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation per unprezzo complessivo di *460 milioni di dollari USA *(al netto di liquidità e debiti). L'acquisizione includerà US $ 52milioni di capitale circolante.La transazione è soggetta ad approvazioni normative, inclusa l'approvazione da parte delle autorità antitrust statunitensi,consenso da parte dello sviluppo economico della Louisiana e di altri enti locali e altre condizioni consuetudinarie.La chiusura dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2022.

Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation è un produttore statunitense di tubi in acciaio senza saldatura, con uncapacità annua di laminazione dei tubi fino a 400.000 tonnellate nel suo stabilimento di produzione situato a Shreveport,Louisiana. L'acquisizione amplierebbe ulteriormente la gamma di produzione di Tenaris e la produzione localepresenza nel mercato statunitense.

(GD - www.ftaonline.com)