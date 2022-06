Energía Argentina e Tenaris hanno firmato un accordo per la fornitura di tubi saldati per la costruzione del Presidente Nestor Kirchner Gas Pipeline (GPNK) in Argentina.

Energía Argentina e Tenaris hanno firmato un accordo per la fornitura di tubi saldati per la costruzione del Presidente Nestor Kirchner Gas Pipeline (GPNK) in Argentina. Lo stabilimento di Tenaris a Valentín Alsina, Buenos Aires, Argentina, inizierà le operazioni per la fornitura di tubi saldati per il GPNK, generando investimenti, occupazione e benefici per la catena del valore.

Il GPNK è un progetto infrastrutturale che amplierà la capacità del sistema di trasporto del gas naturale ai grandi centri di consumo del Paese e continuerà a promuovere lo sviluppo della produzione di gas a Vaca Muerta, il secondo giacimento di scisto più grande del mondo. Tenaris è il principale produttore mondiale di tubi in acciaio senza saldatura e saldati per l'industria energetica globale, progetti di transizione energetica e altre applicazioni industriali.

L'impianto dell'azienda a Valentín Alsina produce tubi saldati per progetti che richiedono elevati livelli di qualità e affidabilità. Dopo tre anni di attività molto bassa per le 100 persone dell'impianto di Valentin Alsina, l'azienda ne sta assumendo più di 300 per ampliare il proprio team e supportare la sfida industriale.

Lo stabilimento inizierà a lavorare su tre turni (24 ore su 24, 7 giorni su 7) per raggiungere livelli record, cifre che erano state eguagliate solo dal progetto Loma La Lata nel 1986. Tenaris sta incorporando un piano di investimenti che mira a rafforzare la capacità produttiva, generando un impatto non solo sul territorio ma anche lungo tutta la catena del valore.

