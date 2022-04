Tenaris ha chiuso il primo trimestre 2022 con risultati in forte crescita. L'utile netto attribuibile agli azionisti è balzato del 373% a 503 milioni di dollari (+36% rispetto al quarto trimestre 2021). I ricavi netti passano da 1,182 miliardi del primo trimestre 2021 a 2,367 miliardi (+15% rispetto al quarto trimestre 2021). L'Ebitda balza del 220% a 627 milioni (+30% rispetto al quarto trimestre 2021). Negativo per 94 milioni il Free cash flow. A fine marzo la posizione finanziaria netta è positiva per 562 milioni di dollari. Per il secondo trimestre Tenaris prevede un ulteriore incremento dei ricavi e margini stabili. Per la seconda metà dell'anno è stimata un aumento delle vendite e margini in linea con il primo semestre.

