Tenax International, uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica di aver acquisito nuovi ordini di acquisto *per un importo complessivo di circa *Euro 1,76 milioni.

I nuovi ordini provengono per circa l'84% dall'estero e le relative macchine sono previste in consegna nei mesi da maggio a settembre; grazie a queste nuove commesse, la somma di fatturato e portafoglio ordini (esclusi i ricavi da ricambistica ed assistenza) a valere su tutto l'esercizio 2021 si attesta a circa Euro 5,6 milioni, pari al 77% del fatturato macchine registrato in tutto il FY 2020.

Dei nuovi ordinativi acquisiti, circa Euro 0,76 milioni verranno evasi entro il 30-06, contribuendo a portare la somma di fatturato e portafoglio ordini a valere sul primo semestre 2021 in circa Euro 4,6 milioni, pari al 158% del fatturato macchine registrato in tutto il primo semestre 2020.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International, ha commentato: "Con l'acquisizione di questi nuovi ordinativi la nostra Azienda segna un cambio di passo significativo rispetto all'esercizio 2020 ed all'incertezza legata all'impatto della pandemia sull'economia globale; il fatto che il fatturato e gli ordini raccolti alla data di oggi abbia superato i tre quarti di quanto registrato in tutto l'esercizio scorso fornisce un impulso importante ai nostri programmi di sviluppo, anche alla luce dell'imminente lancio sul mercato di Electra 2.0 EVOS, che siamo confidenti possa apportare un deciso miglioramento nella nostra gamma prodotti".

