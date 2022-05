Tenax International S.p.A. ("Tenax", o "Società"), uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto di aver ricevuto in data 29-04-2022 da parte dell'azionista Algebris Investments (Ireland) Limited comunicazione di incremento della propria partecipazione sopra la soglia del 5%, in seguito all'acquisto in data 27-04-2022 di n. 9.100 azioni ordinarie Tenax International verso un corrispettivo di Euro 30.443. Sulla base di tale comunicazione, Algebris Investments (Ireland) Limited comunica di detenere n. 179.900 azioni ordinarie, pari al 5,22% del capitale sociale. (RV - www.ftaonline.com)

