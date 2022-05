Tencent Holdings crolla a Hong Kong, dopo avere presentato risultati per il primo trimestre che, per la prima volta dall'Ipo del 2004, non segnano una crescita dei ricavi.

Tencent Holdings crolla a Hong Kong, dopo avere presentato risultati per il primo trimestre che, per la prima volta dall'Ipo del 2004, non segnano una crescita dei ricavi. In realtà il colosso cinese del Web una crescita l'ha registrata ma davvero marginale, da 135,3 a 135,5 miliardi di yuan (da 19,11 a 19,13 miliardi di euro), contro i 141 miliardi (19,91 miliardi di euro) del consensus di Refinitiv. Netto invece il calo dei profitti netti, più che dimezzatisi da 47,77 a 23,41 miliardi di yuan (da 6,74 a 3,30 miliardi di euro). Tencent ha perso il 6,51% a Hong Kong, contro la netta flessione del 2,54% dell'Hang Seng.

(RR - www.ftaonline.com)