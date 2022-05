TERNA S.p.A. ("Terna" o la "Società") informa che, in data 27 maggio 2022, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 e della successiva delibera consiliare dell'11 maggio 2022, sarà avviato un programma di acquisto di azioni proprie, per un esborso massimo pari a 10 milioni di euro e per un numero di azioni non superiore a 1,95 milioni di azioni ordinarie della Società (il "Programma"), rappresentative dello 0,10% circa del capitale sociale di Terna. Gli acquisti di azioni proprie nell'ambito del Programma saranno effettuati entro il 27 giugno 2022.

Il Programma è a servizio del Piano Performance Share 2022-2026 destinato al management di Terna e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, approvato dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2022, e/o di altri eventuali piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori e/o ai dipendenti di Terna e/o di società da questa controllate e/o a essa collegate.

Il Programma per l'acquisto di azioni proprie prevede altresì un meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance ("ESG") da parte della Società, confermando il ruolo centrale della sostenibilità quale pilastro della strategia di Terna, a beneficio di tutti gli stakeholder.

Ai fini dell'esecuzione del Programma, Terna ha conferito in data odierna apposito incarico a BNP Paribas Exane, intermediario abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume coerenti sia con l'autorizzazione conferita dalla richiamata Assemblea degli Azionisti sia con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e dall'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052.

In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni non potrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo della Società nella seduta del Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan") del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul mercato Euronext Milan.

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato Euronext Milan, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, in ottemperanza all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, nonché con modalità conformi a quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e dall'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052. La Società comunicherà le operazioni effettuate alle Autorità competenti e al mercato, entro i termini e con le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, fornendo le seguenti informazioni: (i) in forma dettagliata: la data, l'ora, il numero di azioni acquistate e il prezzo di ogni acquisto; (ii) in forma aggregata: per ogni giorno, il numero di azioni acquistate e il prezzo medio ponderato.

Alla data odierna, la Società detiene n. 3.095.192 azioni proprie, pari allo 0,154% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Terna.

