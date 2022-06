di Financial Trend Analysis

Terna completa un doppio massimo. Terna non è riuscito a rimbalzare dopo lo stacco del dividendo di lunedì (0,1929 euro saldo) e oggi accelera ulteriormente al ribasso. Sotto il minimo del 2 maggio è stato completato il doppio massimo disegnato in area 8,35 dall'11 aprile. Target della figura (ampiezza proiettata dal punto di rottura) a 6,40 circa. Supporto intermedio a 6,75. Solo sopra area 7,40 la figura ribassista verrebbe messa in discussione.

(AM - www.ftaonline.com)