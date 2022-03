Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. ("Terna"), riunitosi oggi sotto la presidenza di Valentina Bosetti, ha esaminato e approvato i risultati al 31 dicembre 2021. Ricavi a 2.604,8 milioni di euro (2.490,4 milioni nel 2020, +4,6%)

EBITDA a 1.854,8 milioni di euro (1.811,0 milioni nel 2020, +2,4%)

Utile netto di Gruppo dell'esercizio a 789,4 milioni di euro (785,5 milioni nel 2020, +0,5%)

Investimenti a 1.520,7 milioni di euro (1.351,1 milioni nel 2020, +12,6%)

Indebitamento finanziario netto a 10.002,5 milioni di euro (9.172,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020)

Dividendo 2021 pari a 29,11 centesimi di euro per azione, +8% rispetto al 2020

Avviato un processo di valorizzazione delle attività in Sud America

Presentato il primo Rapporto Integrato, basato sull'innovativa visione per capitali "Nel corso del 2021 è proseguita la forte accelerazione dei nostri investimenti, con l'obiettivo di abilitare e favorire sempre di più lo sviluppo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili: l'attuale contesto internazionale dimostra con ancor maggior forza come l'Italia debba puntare con decisione su quei combustibili di cui il nostro Paese è ricco come pochi al mondo, sole e vento", ha dichiarato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. (RV - www.ftaonline.com)

