Coronavirus: nell'ultima settimana scendono contagi (-8,9%), terapie intensive (-10,5%), ricoveri ordinari (-6,1%) e decessi (-7%). Terza dose: scoperte quasi 2,7 mln di persone. Quarta dose al ralenti: solo 133 mila somministrazioni a immunocompromessi (16,9%) e meno di 250 mila agli altri fragili (5,6%)

IL MONITORAGGIO DELLA FONDAZIONE GIMBE RILEVA, NELLA SETTIMANA 27 APRILE-3 MAGGIO, UNA DIMINUZIONE DEI NUOVI CASI CHE SCENDONO SOTTO QUOTA 400 MILA. SOLO IN 5 PROVINCE L'INCIDENZA SUPERA 1.000 CASI PER 100.000 ABITANTI. IN DISCESA GLI INDICATORI OSPEDALIERI E I DECESSI (962). INVARIATE LE PERCENTUALI DI CHI HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO (88,1% DELLA PLATEA) E DI CHI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE (86,5%). 6,89 MILIONI I NON VACCINATI, DI CUI 2,79 MILIONI DI GUARITI PROTETTI SOLO TEMPORANEAMENTE. 8,32 MILIONI LE PERSONE CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA TERZA DOSE DI CUI 5,65 MILIONI DI GUARITI CHE NON POSSONO RICEVERLA NELL'IMMEDIATO. NETTE DIFFERENZE REGIONALI DEI TASSI DI COPERTURA PER LE QUARTE DOSI NEGLI IMMUNOCOMPROMESSI (DAL 2,9% DEL MOLISE AL 57,1% DEL PIEMONTE) E PER GLI ALTRI FRAGILI (DALL'1,6% DELLA CALABRIA ALL'11,1% DELL'EMILIA-ROMAGNA). CIRCOLAZIONE DEL VIRUS ELEVATA E AMPIAMENTE SOTTOSTIMATA: FONDAMENTALE CONTINUARE AD UTILIZZARE LE MASCHERINE AL CHIUSO.

5 maggio 2022 - Fondazione GIMBE, Bologna

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 27 aprile-3 maggio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (394.945 vs 433.321) e dei decessi (962 vs 1.034). In calo anche i casi attualmente positivi (1.199.960 vs 1.234.976), le persone in isolamento domiciliare (1.189.899 vs 1.224.239), i ricoveri con sintomi (9.695 vs 10.328) e le terapie intensive (366 vs 409).

