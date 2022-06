Elon Musk ha un brutto presentimento sull'economia e mette a dieta Tesla. Secondo quanto emerge da un'email inviata al management dell'azienda produttrice di vetture elettriche e citata da Reuters, Musk avrebbe un "super bad feeling" e per questo avrebbe ordinato un taglio del 10% per l'organico di Tesla (secondo la documentazione regolatoria erano circa 100.000 i dipendenti a fine 2021). Musk ha anche imposto una "pausa per le assunzioni in tutto il mondo". Tesla aveva chiuso in rally del 4,68% giovedì al Nasdaq (il titolo rimane in declino di oltre il 35% da inizio 2022).

