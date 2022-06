Tesla annuncia uno split azionario con rapporto 3-1 che sarà sottoposto all'assemblea degli azionisti il prossimo 4 agosto. "Il nostro successo dipende dall'attrarre e trattenere talenti eccellenti", ha dichiarato l'azienda di Elon Musk, sottolineando come ci sia riuscita anche grazie a "pacchetti retributivi altamente competitivi" e offrendo a ogni dipendente stock option. "Riteniamo che lo split aiuterà a riequilibrare il prezzo di mercato delle nostre azioni ordinarie in modo che i nostri dipendenti abbiano maggiore flessibilità nella loro gestione", ha aggiunto. Tesla, che ha anche comunicato che il numero uno di Oracle Larry Ellison non intende ricandidarsi per un posto nel board, aveva chiuso con un crollo del 3,12% venerdì al Nasdaq, a 696,69 dollari di valore.

