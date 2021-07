Tesla condividerà il suo network di stazioni di ricarica Supercharger con altre aziende automobilistiche. A dichiararlo, dal suo account su Twitter, è stato Elon Musk, numero uno del gruppo californiano, secondo cui l'apertura inizierà entro la fine dell'anno e nel tempo le stazioni saranno utilizzabili da auto elettriche di altre marche in tutto il mondo. L'annuncio è stato accolto positivamente anche se alcuni clienti di Tesla hanno lamentato il fatto che questo farà crescere i tempi di attesa in alcuni dei Supercharger più affollati, in particolare nelle stazioni situate sulle autostrade principali. In giugno era stato il ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheuer a chiedere apertamente che Tesla condividesse i Supercharger con altri produttori di vetture elettriche, in modo da rendere più facile per i consumatori ricaricare le batterie delle loro auto. Tesla, che comunicherà i risultati del secondo trimestre il 26 luglio dopo la chiusura di Wall Street, ha guadagnato il 2,21% martedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)