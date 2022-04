Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 20 aprile 09:00 Tesla ha riavviato produzione nella gigafactory di Shanghai Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Xinhua, Tesla martedì ha riavviato la produzione nella sua gigafactory di Shanghai, dopo uno stop di tre settimane causato da nuovi record di contagi che avevano spinto le autorità a sospendere le attività di aziende e fabbriche, con il ricorso, dove possibile, al lavoro da remoto. Il riavvio della produzione va comunque a rilento. Secondo quanto riporta Reuters, infatti, ci vorranno ancora tre, quattro giorni per riattivare una linea produttiva. Tesla, che in serata comunicherà i risultati relativi al primo trimestre, aveva chiuso in rialzo del 2,38% martedì al Nasdaq. (RR - www.ftaonline.com)

