Tesla ha un problema assunzioni nella gigafactory di Berlin-Brandenburg. L'impianto nei pressi di Berlino (il primo in Europa per l'azienda di Elon Musk) è operativo da un paio di mesi ma l'obiettivo di assumere migliaia di nuovi lavoratori si scontra con un'offerta salariale non all'altezza. Secondo quanto riporta Bloomberg, Ig Metall, il potente sindacato tedesco dei metalmeccanici (particolarmente attivo proprio nelle quattroruote), starebbe ricevendo rapporti dal personale di Tesla presso il sito di Grünheide che lamentano salari inadeguati o disuguali. Nella gigafactory di Berlino i lavoratori qualificati ottengono circa il 20% in meno rispetto a quanto offerto dai produttori rivali che hanno siglato accordi salariali con Ig Metall.

