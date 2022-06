Tesla ha chiuso con un rimbalzo del 9,35% martedì a Wall Street, volando in vetta all'S&P 500 (come pure al Nasdaq Composite), dopo che Elon Musk ha mostrato di non temere la competizione.

Tesla ha chiuso con un rimbalzo del 9,35% martedì a Wall Street, volando in vetta all'S&P 500 (come pure al Nasdaq Composite), dopo che Elon Musk ha mostrato di non temere la competizione. Per Musk il problema di Tesla continuano a essere i blocchi alla supply chain, la difficoltà nel reperire le materie prime, i ritardi nella produzione. Non certo la concorrenza delle case automobilistiche esistenti o delle start-up che vogliono una fetta del business delle vetture elettriche. "Come sanno tutti quelli che hanno provato a ordinare una Tesla, la domanda per le nostre auto è estremamente alta e la lista d'attesa è lunga", ha dichiarato Musk, intervenuto martedì al Qatar Economic Forum organizzato da Bloomberg.

(RR - www.ftaonline.com)