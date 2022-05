Ottima performance per Tesmec +5,3% in scia ai risultati del primo trimestre e alla guidance 2022.

di Financial Trend Analysis

Ottima performance per Tesmec +5,3% in scia ai risultati del primo trimestre e alla guidance 2022. I ricavi salgono a 55,9 milioni di euro dai 49,0 milioni al 31 marzo 2021, l'EBITDA a 8,3 milioni, da 7,1 milioni (margine 14,8% da 14,5%), l'utile netto a 2,0 milioni da 1,1 milioni. Per il 2022 il management prevede ricavi superiori a 240 milioni (oltre +23% a/a rispetto ai 194,3 del 2021), un margine EBITDA superiore al 16% (14,5% nel 2021), un deciso miglioramento del risultato netto ed una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)