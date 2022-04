Texas Instruments è arrivata a perdere fino al 7% in after market (la seduta di martedì al Nasdaq si era già chiusa in declino del 3,15%), dopo che il colosso dei semiconduttori di Dallas ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti saliti da 1,75 miliardi, pari a 1,87 dollari per azione, a 2,20 miliardi, e 2,35 dollari, contro i 2,18 dollari del consensus di FactSet.

