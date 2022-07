Secondo quanto comunicato dal ministero del Commercio di Bangkok, in maggio le esportazioni dalla Thailandia sono cresciute dell'11,3% annuo, in accelerazione rispetto al 6,6% precedente (18,9% in marzo).

Secondo quanto comunicato dal ministero del Commercio di Bangkok, in maggio le esportazioni dalla Thailandia sono cresciute dell'11,3% annuo, in accelerazione rispetto al 6,6% precedente (18,9% in marzo). Le importazioni sono invece rimbalzate del 23,3% annuo, contro il 19,1% di aprile (16,7% in marzo). Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale salito a 2,0 miliardi di dollari dagli 1,1 miliardi di aprile (5,2 miliardi in marzo), contro i 3,4 miliardi del maggio 2021.

(RR - www.ftaonline.com)