La Banca centrale della Thailandia lascia ancora invariati i tassi d'interesse sui minimi storici dello 0,50% dopo averli tagliati di 25 punti base l'ultima volta nel maggio 2020. In precedenza il Monetary Policy Committee (Mpc) aveva ridotto i tassi sempre di 25 punti base in un meeting d'emergenza nel marzo 2020 (e prima ancora a inizio febbraio). La decisione dell'Mpc non è stata unanime (quattro membri hanno votato a favore mentre tre avrebbero preferito un rialzo di 25 punti base) ma ampiamente prevista: tutti i 20 economisti che componevano il consensus di Reuters non si aspettavano infatti alcuna variazione.

