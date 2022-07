Secondo quanto comunicato dalla University of the Thai Chamber of Commerce (Utcc), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori è salito in Thailandia a 41,6 punti dai 40,2 punti di maggio (40,7 punti in aprile), restando comunque per il diciottesimo mese consecutivo sotto alla soglia di 50 punti che separa ottimismo da pessimismo.