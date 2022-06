di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Office of Industrial Economics (Oie, dipartimento del ministero l'industria di Bangkok), in maggio la produzione industriale ha registrato in Thailandia un declino del 2,1% annuo, contro il precedente rialzo dello 0,6% (0,4% il progresso di marzo) e la crescita dell'1,5% del consensus di Reuters.