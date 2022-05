Secondo quanto comunicato dal ministero del Commercio di Bangkok, in aprile il tasso d'inflazione cala in Thailandia al 4,65% annuo, dal 5,73% di marzo (5,28% in febbraio), quando si era attestato sui massimi dal 6,08% del settembre 2008.

Secondo quanto comunicato dal ministero del Commercio di Bangkok, in aprile il tasso d'inflazione cala in Thailandia al 4,65% annuo, dal 5,73% di marzo (5,28% in febbraio), quando si era attestato sui massimi dal 6,08% del settembre 2008. Il dato, che si confronta con il 4,98% del consensus, rimane comunque sopra al range dell'1% -3% che è il target di Bank of Thailand. Su base mensile l'indice dei prezzi è invece cresciuto dello 0,34% contro lo 0,66% precedente (1,06% in febbraio).

