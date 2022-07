The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la partnership con Blackorange Superyacht Experts, società full-service di yacht brokerage che vanta un solido posizionamento nell'area del Golfo Arabico.

La collaborazione prevede che Blackorange Superyacht Experts rappresenti in esclusiva i brand Admiral e Tecnomar negli Emirati Arabi, in Oman, Kuwait, Qatar e Barhain, mercati che offrono interessanti prospettive di sviluppo nei quali The Italian Sea Group potrà consolidare il proprio posizionamento grazie alla comprovata esperienza di Blackorange nel segmento dei megayacht dai 50 ai 150 metri.

"Questa partnership ha un importante valore strategico per il nostro Gruppo – ha commentato Giuseppe Taranto, Vice Chairman e Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group. "Emirati Arabi, Oman, Kuwait, Qatar e Barhain sono mercati con un grande potenziale nello yachting di lusso e sono certo che la competenza del team di Blackorange insieme alla nostra consolidata reputazione in termini di design, qualità e innovazione, ci permetterà di ottenere una significativa espansione in questi mercati.

Questa collaborazione è un ulteriore tassello del nostro piano di sviluppo che va ad aggiungersi alla presenza dei nostri dealer di riferimento in USA, Cina, Hong Kong, Turchia Grecia, Egitto e Azerbaijan, per poter presidiare sempre più il mercato globale."

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan ("EXM") e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, riconosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine una business unit, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht superiori ai 60 metri.

The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano: Giorgio Armani, per la realizzazione di yacht a sua firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del "Tecnomar for Lamborghini 63", motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite.

The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2022, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

