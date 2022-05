The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, rende noto che, in data 9 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente Dott.

The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, rende noto che, in data 9 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente Dott. Nicola Valietti ha accertato il pagamento di tutti i debiti scaduti, ammontanti a circa euro 1.000.000,00. Per effettuare tali pagamenti, la Società ha utilizzato parte dei fondi rivenienti dall'emissione della Prima Tranche del Prestito Obbligazionario convertibile cum warrant ("POC") riservato a Golden Eagle Capital Advisors, Inc. pervenuti in data 28 aprile 2022 (vedasi comunicato stampa emesso in pari data).

A seguito dei suddetti pagamenti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto della decadenza della terza condizione risolutiva prevista dal mandato di Euronext Growth Advisor stipulato con Banca Finnat Euramerica S.p.A. in data 12 marzo 2022 (vedasi comunicato stampa pubblicato in pari data).

Inoltre, sempre In data 9 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione, a seguito dei pagamenti effettuati e dell'accettazione alla carica, formalizzata alla Società, da parte di tutti i nuovi amministratori nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 1 aprile 2022, termina il proprio mandato, con il formale subentro del nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui insediamento era previsto entro la data odierna (ovvero decorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della provvista di cui alla Prima Tranche del POC). Vedasi a tal proposito, i comunicati stampa del 12 marzo 2022 e del 2 aprile 2022.

Per effetto di tale ulteriore circostanza, è venuta a decadere anche la quarta e ultima condizione risolutiva prevista dal mandato di Euronext Growth Advisor, la cui assunzione risulta quindi essere non più risolutivamente condizionata.

Per il mancato avveramento della prima e della seconda condizione risolutiva del mandato di Euronext Growth Advisor consultare rispettivamente il comunicato stampa del 2 aprile u.s. e del 28 aprile u.s.

(GD - www.ftaonline.com)