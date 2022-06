The Lifestyle Group S.p.A. ("Società" o "The Lifestyle Group"), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, comunica, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto, in data 27 giugno 2022, comunicazione da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA"), che a seguito della cessione di n. 259.500 azioni della Società, effettuata in data 27 giugno 2022, la propria partecipazione è scesa al di sotto della soglia di rilevanza del 5%. A seguito di tale operazione, GECA detiene n.661.408 azioni pari al 4,16% del capitale sociale post assegnazione delle azioni rivenienti dalle quattro richieste di conversione del prestito obbligazionario presentate da GECA e riportate nei comunicati stampa del 5, 23, 31 maggio e 14 giugno 2022

(RV - www.ftaonline.com)