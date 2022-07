The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, comunica, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art.

The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, comunica, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto, in data 13 luglio 2022, comunicazione da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA"), che a seguito della cessione di n. 285.000 azioni della Società, effettuata in data 13 luglio 2022, la propria partecipazione è scesa al di sotto della soglia rilevante del 10%. A seguito di tale operazione GECA detiene nr. 2.049.500 azioni pari al 9,81% del capitale sociale post assegnazione delle azioni rivenienti dalle sei richieste di conversione del prestito obbligazionario presentate da GECA e riportate nei comunicati stampa del 5, 23 e 31 maggio 2022, 14 giugno 2022, 5 e 8 luglio 2022.

La Società comunica che, sulla base dell'operazione sopra riportata e dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:

|Azionista |N. Azioni |% sul capitale sociale |

|Negma Group LTD |2.722.500 |13,03% |

|Fabio Pasquali* |2.550.500 |12,21% |

|Golden Eagle Capital Advisors Inc. |2.049.500 |9,81% |

|Mercato |13.572.418 |64,96% |

|Totale |20.894.918 |100% |

*e soggetti a lui riconducibili

Eventuali variazioni nella struttura dell'azionariato saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.

