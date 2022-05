The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, facendo seguito al comunicato del 15 aprile 2022, rende noto che, per effetto di interlocuzioni verbali tra il Presidente dott.

The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, facendo seguito al comunicato del 15 aprile 2022, rende noto che, per effetto di interlocuzioni verbali tra il Presidente dott. Nicola Valietti e il dott. Fabio Pasquali, è stata spostata alla prossima settimana e precisamente entro la data del 4 maggio 2022, la data inizialmente fissata al 30 aprile 2022 per finalizzare mediante stipula per atto pubblico, la cessione della partecipazione del 40% di Wealty SA.

Tale circostanza, precisa la Società, è stata causata dall'allungamento dei tempi di perfezionamento dell'emissione della prima tranche, rendendo imprevedibile la data esatta di erogazione dei fondi da essa derivanti, fondi poi effettivamente pervenuti in data 28 aprile 2022 (vedasi in tal proposito comunicato pubblicato in pari data).

La Società precisa, che non variano gli altri termini dell'addendum sottoscritto in data 15 aprile 2022 che unitamente all'accordo di compravendita sottoscritto in data 17 marzo 2022 prevedono che il pagamento del prezzo, determinato sulla base del report predisposto da KPMG Svizzera, di Euro 2,5 milioni (cap di prezzo) da parte della Società avvenga con le seguenti modalità: (i) Euro 500 mila contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di cessione della partecipazione, che come sopra specificato avverrà entro il 4 maggio 2022; (ii) quanto alla restante parte del prezzo pari ad Euro 2,0 milioni da corrispondersi per un 50% entro e non oltre il 30 giugno 2022 e per il residuo 50%, entro e non oltre il 30 luglio 2022.

Ulteriori informazioni relative all'atto e relativo pagamento di Euro 500.000 verranno fornite senza indugio al mercato.

