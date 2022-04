The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, rende noto, a seguito di interlocuzioni del 25 aprile 2022 con Golden Eagle Capital Advisors INC ("GECA" o "Investitore") che, con riferimento alla richiesta di sottoscrizione della prima tranche di prestito obbligazionario convertibile inviata in data 22 aprile 2022 (vedasi a tal proposito il comunicato stampa del 22 aprile 2022), questa non risulta pervenuta all'Investitore.

The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, rende noto, a seguito di interlocuzioni del 25 aprile 2022 con Golden Eagle Capital Advisors INC ("GECA" o "Investitore") che, con riferimento alla richiesta di sottoscrizione della prima tranche di prestito obbligazionario convertibile inviata in data 22 aprile 2022 (vedasi a tal proposito il comunicato stampa del 22 aprile 2022), questa non risulta pervenuta all'Investitore. La Società comunica che in data 25 aprile 2022 ha provveduto a re-inviare la richiesta di sottoscrizione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant inviata lo scorso 22 aprile 2022 unitamente alla sottoscrizione di ulteriore documentazione nel frattempo richiesta dall'Investitore. Di conseguenza la presentazione della richiesta e la relativa accettazione assumono come riferimento la data del 25 aprile 2022.

