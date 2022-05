Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 3 ore fa TIM e Lega Serie A per la pace, nelle nuove sigle del Campionato un messaggio per l'Ucraina e contro la guerra Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Le prossime partite del Campionato di 'Serie A TIM 2021/2022' saranno accompagnate da una nuova sigla di apertura e di chiusura che veicola un messaggio di solidarietà e di pace alla nazione ucraina e a tutti i popoli colpiti dalle guerre. Condividi su Facebook + Twitter

TIM e Lega Serie A riuniscono i tifosi di tutte le squadre sotto un'unica bandiera: quella della pace. CREDITS

Agenzia: Havas Milano

Cliente: TIM

CDP: Cattleya

General Manager & Executive Producer: Martino Benvenuti

Post Video: M74 (RV - www.ftaonline.com)

