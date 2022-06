Ancora in rosso ma con qualche recupero dai minimi in avvio a 24,03 centesimi, il titolo di TIM.

Ancora in rosso ma con qualche recupero dai minimi in avvio a 24,03 centesimi, il titolo di TIM. L'azione della società di telecomunicazioni segna un ribasso dell'1,18% a 25,11 centesimi tra volumi ridotti e in un contesto di forte ribasso dei mercati azionari. L'amministratore delegato di Open Fiber Mario Rossetti in un recente incontro con la stampa si è detto ottimista sulla fusione con Fibercop, la società della rete fissa di TIM che dovrebbe appunto essere aggregata a Open Fiber. E' già in campo un memorandum e si dovrebbe riuscire, secondo il manager, ha raggiungere un accordo vincolante entro la scadenza del prossimo 31 ottobre.

