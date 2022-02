La Città di Parabiago, anche grazie ad un accordo tra comune e TIM, è stata inserita nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH di FiberCop (la nuova società infrastrutturale del Gruppo TIM) per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s.

L'investimento stimato è di 3 milioni euro.

I lavori sono già iniziati in molte zone della città e interesseranno 6.800 unità immobiliari.

TIM, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, realizzerà a Parabiago un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 3 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. L'Amministrazione comunale di Parabiago ha da subito voluto favorire la realizzazione di questa importantissima rete in fibra e, in merito, ha approvato un accordo con la società per l'utilizzo dei cavidotti di proprietà comunale, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei cantieri stradali necessari alla posa della nuova rete ottica e per una maggiore capillarità del servizio.

Parabiago, infatti, anche grazie a questo accordo e ad un solerte e puntuale sistema di verifica e rilascio di autorizzazioni per le manomissioni necessarie alla nuova rete, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento 'aperto' previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.



Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, coordinati da TIM, sono appena iniziati in molte zone della Città (in primis nella zona di Via Legnano, nelle frazioni di Villapia e Villastanza) e proseguiranno nei prossimi mesi anche nelle altre zone della Città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 6.800 unità immobiliari alla conclusione del piano.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche comunali, grazie all'accordo sopracitato. Nei casi in cui risulta necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. TIM opererà in partnership con l'Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

Grazie a questo piano, Parabiago sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 10.000 unità immobiliari.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

"La digitalizzazione della nostra Città è un argomento che sta molto a cuore all'Amministrazione, pertanto far arrivare la fibra ottica nelle case dei nostri concittadini, è una notizia fantastica" - dichiara l'assessore ai lavori pubblici Dario Quieti -. Oggi essere collegati ad una rete veloce e stabile è indispensabile per ogni singolo cittadino, dal ragazzo che la utilizza per motivi di studio, al professionista che la usa per lavoro, senza dimenticare tutti i servizi che internet può offrire. Per questo motivo abbiamo perseguito, con tenacia, tutte le strade possibili per attrarre l'interesse e far attuare gli interventi previsti dall'agenda digitale europea e dai piani relativi alla transizione digitale. Così è stato e TIM ha espresso la volontà di investire fin da subito sul nostro territorio avviando, prima, la progettazione della nuova rete con il progetto FTTH e, negli scorsi giorni, le opere di posa".

"Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM, Parabiago rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra – dichiara Egidio Carlesso, Responsabile Field Operations Line Lombardia Nord Ovest di TIM -. Si tratta di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Parabiago di fare un passo importante sulla strada dell'innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita".

FiberCop è la società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%) e ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica con tecnologia Fiber-to-the-home (FTTH).

FiberCop opera sulla base del modello di coinvestimento e rappresenta il primo caso in Europa di applicazione su scala nazionale del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica, operando con la massima efficienza e tutela delle persone e dell'ambiente.

FiberCop è dotata di un asset di rete che già oggi offre collegamenti UBB ad oltre il 94% della popolazione grazie a connessioni FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione superiori a 1 Gigabit. L'obiettivo è raggiungere, entro il 2025, il 75% delle unità immobiliari delle Aree grigie e nere del Paese.

FiberCop ha l'obiettivo di contribuire in maniera determinante alla riduzione del digital divide in Italia, permettendo un'accelerazione del passaggio dei clienti da rame a fibra.

