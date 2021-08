TIM attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, avvia a Putignano un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,6 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s.

TIM attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, avvia a Putignano un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,6 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città pugliese, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da TIM, inizieranno a seguito delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 7.000 unità immobiliari alla conclusione del piano.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso siano necessari interventi sulla sede stradale saranno adottate tecniche innovative a basso impatto ambientale. TIM opererà in partnership con l'Amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

Grazie a questo piano, Putignano avrà una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 10.000 unità immobiliari pari al 95% delle linee del comune.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

"Siamo orgogliosi – _dichiara Luciana Laera, Sindaco di Putignano – di essere stati scelti e inseriti nel piano nazionale che sta portando la fibra ottica ultraveloce nelle città italiane. Una novità che renderà Putignano ancora più connessa e digitale, all'avanguardia nelle tecnologie a disposizione dei cittadini. Un'opportunità che ci consentirà di crescere e offrire sempre più occasioni di sviluppo, migliorando la vita delle persone e delle attività professionali e produttive. Sappiamo quanto, oggi, la tecnologia è importante. Questo nuovo passo che stiamo per intraprendere sulla strada dell'innovazione siamo certi apporterà benefici a tutta la comunità, rafforzando la risposta tecnologica alle sfide che quotidianamente viviamo tutti i giorni e che vivremo in futuro"._

"Putignano fa parte di un percorso di eccellenza che vede TIM impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima - _dichiara Gerardo Leone, Responsabile Field Operations Line Puglia di TIM _-. Si tratta di un progetto ambizioso che ha l'obiettivo di portare l'innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell'economia locale. Un risultato frutto degli ingenti investimenti fatti da TIM a Putignano e della proficua collaborazione dell'Amministrazione comunale".

FiberCop è la società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%) e ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica Fiber-to-the-home (FTTH).

FiberCop opera sulla base del modello di coinvestimento e rappresenta il primo caso in Europa di applicazione su scala nazionale del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica e servizi evoluti, operando con la massima efficienza e tutela delle persone e dell'ambiente.

FiberCop è dotata di un asset di rete che già oggi offre collegamenti UBB ad oltre il 93% delle linee fisse grazie alle tecnologie FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione superiori a 1 Gigabit. L'obiettivo è raggiungere, entro il 2025, il 75% delle unità immobiliari delle aree grigie e nere.

L'operazione ha l'obiettivo di contribuire in maniera determinante alla riduzione del digital divide in Italia, permettendo un'accelerazione del passaggio dei clienti da rame a fibra.

