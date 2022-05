TIM informa che Elio Schiavo entrerà a far parte del Gruppo come Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer dal prossimo 16 maggio e opererà a diretto riporto di Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale. La nuova funzione Chief Enterprise and Innovative Solutions Office, che è stata costituita in sintonia con il processo di riorganizzazione avviato in seguito alla presentazione del nuovo piano industriale, ha l'obiettivo di ampliare il modello di offerta per la clientela Enterprise, integrando soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate (connettività, Cloud, IoT e digital payments) e valorizzando pienamente l'unicità e le competenze degli asset di Gruppo. Al Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer, faranno riferimento il Chief Enterprise Market Officer e, nell'ambito dell'applicazione del Regolamento di Gruppo, le digital companies Olivetti e Noovle, mentre Telsy opererà in coordinamento con la nuova funzione. Elio Schiavo si qualifica key manager e non risulta titolare di azioni della Società.

(RV - www.ftaonline.com)