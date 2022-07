Entrano Gabriella D'Elia, Angela Gargani e Sabina Strazzullo. Alessandro Pansa nominato Presidente.

TIM comunica che il Consiglio di Amministrazione di Telsy, azienda del Gruppo dedicata allo sviluppo della Cybersecurity, ha cooptato Gabriella D'Elia, Angela Gargani e Sabina Strazzullo e nominato Alessandro Pansa Presidente.

Come già previsto per il Consiglio di TIM, con queste nuove nomine anche il CdA di Telsy supera la soglia del 40% di presenza femminile, seguendo quanto avvenuto a giugno in TIM Servizi Digitali (con l'80% di donne in CdA), a testimonianza dell'impegno del Gruppo a superare la disparità di genere con azioni concrete. Ad Alessandro Pansa, che mantiene la carica di presidente di Sparkle, e alle nuove consigliere va l'augurio di buon lavoro dell'Amministratore Delegato di Telsy Eugenio Santagata e di tutti i componenti del CdA.

(RV - www.ftaonline.com)