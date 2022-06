L'amministratore delegato di *Tim *Pietro *Labriola *si è detto ottimista sul progetto della rete unica affermando che entro 12-18 mesi potrebbe essere completato. Le dichiarazioni, rilasciate in occasione del Festival dell'Economia di Trento. Il manager ha sottolineato l'intenzione di valorizzare al massimo gli asset aziendali nell'interesse di tutti gli azionisti.

Nello stesso contesto il ministro dell'Innovazione tecnologica Vittorio *Colao *ha sottolineato, sempre sul tema del memorandum siglato da Tim, Cdp, Open Fiber e i fondi KKR e Macquarie, che il progetto nasce dall'idea di mettere insieme le proprietà della rete per favorire perché l'Italia in questa fase non sembra in essere in grado di avere una concorrenza di infrastrutture. Se lo Stato diventasse attraverso Cdp il maggiore azionista, questo dovrebbe essere la garanzia ha affermato il ministro, specificando però che alla fine spetta alle specifiche aziende, che sono aziende private e sono investitori, trovare loro la formula.

(GD - www.ftaonline.com)