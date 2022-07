La compagine composta da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, in qualità di soggetto promotore ha esercitato, nel rispetto della normativa applicabile e della documentazione di gara, il diritto di prelazione nell'ambito della gara europea per l'affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) indetta a gennaio 2022 da Difesa Servizi S.

La compagine composta da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti *(CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e *Sogei, in qualità di soggetto promotore ha esercitato, nel rispetto della normativa applicabile e della documentazione di gara, il diritto di prelazione nell'ambito della gara europea per l'affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) indetta a gennaio 2022 da Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il soggetto promotore ha esercitato, nel termine dei 15 giorni previsti dalla legge (comma 15 dell'articolo 183 del Codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato dal disciplinare di gara) il diritto di prelazione, impegnandosi ad adempiere, così come comunicato all'Amministrazione, alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'attuale aggiudicatario provvisorio.

Il progetto PSN prevede la realizzazione e la gestione di un'infrastruttura per l'erogazione di soluzioni e servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di assicurare il maggior livello possibile di efficienza, sicurezza e affidabilità dei dati.

L'iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale del Paese per fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, come previsto dal PNRR *(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dagli *interventi normativi in materia di infrastrutture digitali.

Per TIM, società quotata, il progetto ricade sotto la disciplina del Regolamento Consob n. 17221/2010. In particolare, CDPE – in quanto controllata da CDP, socio di TIM – è parte correlata di TIM, che sarà in rapporto di collegamento con la società NewCo. In applicazione degli indici di cui all'allegato 3 del Regolamento CONSOB, sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, l'operazione si qualifica come di maggiore rilevanza.

L'esercizio del diritto di prelazione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di TIM, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, in osservanza della procedura in materia adottata dalla società. TIM pubblicherà un documento informativo sull'operazione in applicazione della normativa vigente.

