Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato l'informazione periodica finanziaria aggiuntiva al 31 marzo 2022.

L'andamento dei ricavi e dell'EBITDA organico del trimestre è in linea con le previsioni del piano per l'esercizio 2022.

? Ricavi da servizi di Gruppo a 3,4 miliardi di euro (-2,5% YoY in linea con la guidance) per effetto del mutato contesto nel mercato domestico che l'anno scorso beneficiava del piano voucher per le famiglie e della maggiore richiesta di connettività derivante dalla pandemia

? EBITDA organico a 1,4 miliardi di euro (-13,3% YoY) in linea con la guidance. Per TIM Brasil ricavi da servizi in crescita dell'8,4% YoY ed EBITDA in crescita del 5,1% YoY. Dall'acquisizione di parte delle attività mobili del Gruppo Oi ricavi per 1,8 miliardi di reais brasiliani ed EBITDA per 1,1 miliardi nei restanti mesi del 2022

? In Italia strategia "Value vs Volume" sia nel fisso sia nel mobile confermata, churn in miglioramento in entrambi i mercati

Il risultato netto attribuibile ai soci della controllante si attesta a -0,2 miliardi di euro in linea con il risultato del primo trimestre 2021.

L'indebitamento finanziario netto after lease al 31 marzo 2022 si attesta a 17,7 miliardi di euro, in aumento di 1,1 miliardi di euro YoY e di 0,1 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2021. L'indebitamento finanziario netto è pari a 22,6 miliardi di euro, in aumento di 1,5 miliardi di euro YoY e di 0,5 miliardi rispetto al 31 dicembre 2021. L'Equity free cash flow è positivo per 123 milioni di euro su base after lease (301 milioni di euro l'equity free cash flow).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022

Alla luce dell'andamento dei principali segmenti di business nel primo trimestre 2022, viene confermata la guidance già comunicata con l'approvazione del Piano Industriale TIM 2022-2024.

Il prossimo 7 luglio, in occasione del Capital Market Day di TIM, sarà presentato al mercato il progetto di riorganizzazione che, superando il modello di integrazione verticale, consentirà di accelerare il percorso verso una generazione sostenibile di flussi di cassa e di far emergere il valore intrinseco degli asset di Gruppo.

Il Consiglio d'Amministrazione ha inoltre ridefinito la data della riunione del Board per l'approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2022 al 3 agosto (in precedenza 27 luglio), con conseguente riprogrammazione della conference call con gli analisti al 4 agosto.

