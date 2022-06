Il dossier della fusione tra la rete fissa di Telecom Italia, Fibercop, e la Open Fiber di CDP potrebbe registrare un'accelerazione e diventare vincolante già in un mese, entro luglio. Lo riporta Il Sole 24 Ore di oggi che ricorda gli attriti sul prezzo da parte del socio di riferimento di TIM Vivendi (boccia l'operazione se nel range tra 17 e 21 miliardi di euro), ma anche l'appetito del mercato per un deal che potrebbe sprigionare sinergie per 4,5-5 miliardi di euro. Diversi i fronti su cui è attivo l'ad Pietro Labriola, compresa l'ufficializzazione della vittorio dei 6 lotti della prima gara 5G per 725 milioni di euro e il lavoro su DAZN che ha rivisto al rialzo i prezzi dell'offerta sportiva, mentre Timvision, che opera con difficoltà con la piattaforma, ha mantenuto una politica di prezzo aggressiva.

(GD - www.ftaonline.com)